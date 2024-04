Mich würde brennend interessieren, was eure Erstklässler aktuell können (Lesen, Schreiben, Rechnen)?Mein Sohn ist seit Sommer 22 in der ersten Klasse. Lesen kann er einzelne, kurze Wörter sehr stockend. Von selbständig Schreiben ist er weit weg. Rechnen hat mal besser geklappt, aber nun geht irgendwie gar nix mehr so richtig. Hausaufgaben oder üben ist wahnsinnig anstrengend (verschieben, weigern, streiten, diskutieren, egal, einfach nur da hocken und Blatt voll zeichnen...) bis mal was gemacht wird, also null Interesse oder intrinsische Motivation vorhanden (wir haben schon verschiedenes versucht). Momentan bin ich so gefrustet und muss extrem versuchen keinen Druck auszuüben. Er geht zwar gerne in die Schule und die NMG-Themen interessieren ihn. Nun hat er aber auch schon gesagt, es sei schwierig in der Schule mitzukommen und die meisten anderen können bereits (Erstlese-)Bücher lesen. Aber versuchen will er trotzdem nicht.Wir kriegen keine Lernkontrollen zu sehen, wurden nicht informiert was die Ziele per wann sind. Ich habe also keine Ahnung was der Stand sein sollte, sehe aber wie er bei den wenigen Hausaufgaben die sie haben schlecht ist und gerade heute knapp ein Viertel in der Zeit schafft. Leider kriegt man von den Lehrern ja keine konkrete Antwort darauf wo das Kind steht ("Vergleiche werden nicht gemacht"Ich mache mir echt Sorgen, dass er den Anschluss verpasst und fühle mich extrem allein gelassen von der Schule. Das Lesen, Basismathe ist doch der Grubdstock ohne den die Schulkarriere nicht klappt. Wir haben das mal angesprochen von wegen Motivation, Konzentrationsschwierigkeiten? Aber wurde nicht sehr ernst genommen, bzw nicht weiterverfolgt. Beim Schulbesuch empfand ich ihn auch als "Schlusslicht" bezüglich was die anderen können (schreiben, lesen, rechnen). Wir werden das beim bald stattfindenden Lehrergespräch ansprechen, da ich aber nicht damit rechne dass wir Auskunft erhalten was die anderen der Klassen können, möchte ich hier mal fragen.Vielen Dank für Antworten